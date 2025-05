Schillaci presenta riforme e incentivi per percorsi formativi e integrazione degli infermieri

Schillaci presenta riforme e incentivi mirati a migliorare i percorsi formativi e l'integrazione degli infermieri. La carenza di personale non è solo una questione economica, ma richiede strategie per rendere la professione più attrattiva. Il Governo ha quindi avviato iniziative volte a potenziare la formazione e valorizzare il ruolo degli infermieri nel sistema sanitario.

Il discorso relativo alla carenza degliinfermieri evidenzia come la problematica non riguardi esclusivamente l'aspetto economico. È necessario progettare percorsiformativi e di crescita che possano rendere la professione infermieristica più attrattiva. In questo ambito, il Governo ha deciso di intervenire per migliorare il riconoscimento economico della figura infermieristica, mettendo in campo interventi che spaziano .

