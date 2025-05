Schianto sulla Variante ferito un motociclista e traffico in tilt

Un pomeriggio di caos sulla Variante, vicino alla fermata della metropolitana di 'Aversa centro', dove un incidente ha coinvolto un motociclista, finito a terra. Il sinistro ha causato un forte rallentamento del traffico, con passanti che si sono prontamente attivati per prestare i primi soccorsi, mentre venivano allertati i mezzi di emergenza.

Schianto sulla Variante, nelle vicinanze della fermata della metropolitana di 'Aversa centro'. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio. Nel sinistro è rimasto coinvolto un motociclista che è finito a terra. Alcuni passanti gli hanno prestato i primi soccorsi allertando i mezzi del.

