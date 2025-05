Scherma Gran Premio Giovanissimi a Riccione | podio per Anita Casacci

Come ogni anno, Riccione ha accolto il prestigioso campionato italiano di scherma per i Giovanissimi, un evento fondamentale per i giovani atleti in cerca di un titolo nazionale. Questa competizione rappresenta un'opportunità unica per misurarsi con i migliori coetanei, coltivando sogni e passioni nel mondo della scherma. Nella...

🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Scherma, Gran Premio Giovanissimi a Riccione: podio per Anita Casacci

