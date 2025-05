Scavi clandestini con metal detector | sette denunciati recuperati oltre 1 800 reperti archeologici

Un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell'Aquila ha portato alla denuncia di sette persone coinvolte in un ampio traffico di reperti archeologici e numismatici trafugati illegalmente dal territorio italiano. Gli indagati affrontano accuse di ricerche archeologiche illecite, furto, ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti da scavo, rivelando l'entità di un fenomeno che minaccia il patrimonio culturale nazionale.

