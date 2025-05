Scavi clandestini con metal detector | sette denunciati recuperati oltre 1 800 reperti archeologici

Sette persone sono state denunciate dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) dell’Aquila per scavi clandestini con metal detector, che hanno portato al recupero di oltre 1.800 reperti archeologici. L’operazione ha messo in luce un vasto traffico di beni culturali trafugati illegalmente dal sottosuolo italiano, con accuse che variano in base ai ruoli degli indagati.

Sette persone sono state denunciate dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) dell’Aquila, al termine di un’indagine che ha fatto luce su un vasto traffico di reperti archeologici e numismatici trafugati illegalmente dal sottosuolo italiano. Gli indagati, accusati a vario titolo di ricerche archeologiche illecite, furto, ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti da sondaggio, operavano con metal detector in aree sottoposte a vincolo, tra cui i siti di Peltuinum, nel comune di Prata d’Ansidonia (AQ), e Popoli (PE). L’attività investigativa ha preso avvio nell’agosto 2023, quando i Carabinieri Forestali di Barisciano hanno sorpreso due soggetti intenti a “spazzolare” il terreno con metal detector nella zona archeologica di Peltuinum, antica città vestina di straordinario valore storico. 🔗Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Scavi clandestini con metal detector: sette denunciati, recuperati oltre 1.800 reperti archeologici

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scavi clandestini nei Campi Flegrei: denunciati tre “tombaroli”

Lo riporta ilgiornalelocale.it: Sono stati bloccati dai carabinieri forestali per attività illecite all'interno della Foresta Regionale – Area Flegrea e Monte di Cuma.

Campi Flegrei, scavi clandestini nella Foresta Regionale: denunciati tre “tombaroli”

ilgazzettinovesuviano.com scrive: I Carabinieri Forestali del Nucleo di Pozzuoli hanno denunciato tre persone sorprese mentre effettuavano scavi non autorizzati ... il terreno con metal detector, pinpointer (strumentazione di ...

Ladri di reperti archeologici sorpresi negli scavi con pala e e metal detector

Si legge su napolitoday.it: Ladri di reperti archeologici in azione nel Parco dei Campi Flegrei, sottoposto a vincolo. I carabinieri del nucleo forestale di Pozzuoli hanno sgominato una banda composta da tre soggetti armati di p ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

GFN - sette nuovi giochi si uniscono alla nuvola verde questa settimana

Non si tratta solo di fortuna: è la potenza delle GPU NVIDIA GeForce nel cloud che permette a tantissimi giocatori di diventare dei veri e propri PC gamer sperimentando giochi per PC di qualità incredibile, su quasi tutti i loro dispositivi - anche Mac o dispositivi mobili.