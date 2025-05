scarlett johansson e miles teller sostituiscono anne hathaway e jeremy strong nel cast di paper tiger di james gray

Al Marché di Cannes, si presenta Paper Tiger, l'ultima opera di James Gray. Questo atteso film, che vede Adam Driver protagonista, si arricchisce ulteriormente con la presenza di Scarlett Johansson e Miles Teller nel cast. L'evento rappresenta un'importante opportunità per i distributori di scoprire nuove e promettenti produzioni cinematografiche, e Paper Tiger si preannuncia come uno dei titoli di punta di quest'edizione.

Jurassic World 4, ecco perché Scarlett Johansson si è rifiutata di farsi Instagram per pubblicizzare il film - Tra le poche star di Hollywood a non possedere un account su Instagram, l'attrice avrebbe rifiutato la richiesta della Universal Scarlett Johansson è una delle pochissime star di Hollywood a non avere un'impronta sui social media su piattaforme importanti come X e Instagram, e non sembra che le cose cambieranno tanto presto. Parlando con la rivista InStyle, la candidata all'Oscar ha rivelato che lo studio di Jurassic World - La Rinascita le ha chiesto di recente se volesse o meno iscriversi a Instagram per aiutare a promuovere il blockbuster estivo, incontrando un suo netto rifiuto. 🔗Leggi su movieplayer.it