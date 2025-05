ScarlattinJazz | la musica degli Scarlatti incontra il jazz nella Chiesa dei SS Marcellino e Festo

In breve da Zazoom:

Bruno Persico e la Nuova Orchestra Scarlatti presentano “ScarlattinJazz”, un viaggio musicale che unisce le composizioni di Alessandro e Domenico Scarlatti a elementi di improvvisazione jazz. Questo concerto gratuito, in programma giovedì 15 maggio alle ore 19 nella suggestiva Chiesa dei SS. Marcellino e Festo di Napoli, promette di offrire un'interessante fusione tra tradizione classica e innovazione contemporanea. Ingresso libero.

Bruno Persico e la Nuova Orchestra Scarlatti rileggono Alessandro e Domenico Scarlatti tra classica e improvvisazione, in un concerto gratuito tra tradizione e innovazione.Giovedì 15 maggio ore 19, con ingresso libero nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), si terrà il concerto “ Scarlatti n jazz “, elaborazioni e trasformazioni orchestrali inedite a partire da temi musica li di Alessandro Scarlatti e Domenico Scarlatti : ne è autore, insieme a suoi brani originali, Bruno Persico, poliedrico musicista, compositore e arrangiatore napoletano che si muove creativamente tra forma classica, invenzione e improvvisazione, e che per l’occasione sarà al pianoforte e dirigerà la Nuova Orchestra Scarlatti . Dopo la calorosa partecipazione di pubblico ai precedenti appuntamenti della rassegna “ Scarlatti 300 – ed. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Quando la musica incontra il teatro. A San Giovanni al via “Parole in circolo” - Arezzo, 11 aprile 2025 – Dopo una prima edizione del 2023 di grande successo, confermato e accresciuto nel 2024, torna anche quest’anno a San Giovanni Valdarno il ciclo di appuntamenti domenicali di primavera in stile teatro-canzone organizzati dall’associazione culturale Paro Paro, in collaborazione con Diesis Teatrango e il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Gli spettacoli, dedicati all’incontro fra musica e teatro, si svolgeranno nella consueta location, la sala La Nonziata in via Giovanni da San Giovanni, suggestiva chiesa restaurata e riportata a nuova vita da Fabrizio ... 🔗Leggi su lanazione.it