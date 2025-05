Scappa dai vigili contromano l' inseguimento a folle velocità | non aveva la patente video

Un pericoloso inseguimento si è svolto a Pioltello, Milano, quando un uomo alla guida della sua auto ha ignorato l'alt della polizia locale. In preda al panico, ha sfrecciato contromano, dando vita a una folle corsa a tutta velocità. Accadde il tutto mentre le sirene risuonavano, fino a un epilogo inaspettato.

folleinseguimento a Pioltello (Milano). A un uomo alla guida della sua vettura è stato intimato l'alt da parte della polizia locale. Ma alla vista delle sirene il guidatore è Scappato a tutta velocità. Fino all'epilogo. . 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Scappa dai vigili contromano, l'inseguimento a folle velocità: non aveva la patente (video)

