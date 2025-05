Scandone Avellino-Pallacanestro Angri | ingresso libero per il match di mercoledì

L'A.S.D. Felice Scandone Avellino è lieta di comunicare che l'ingresso per Gara 2 dei quarti di finale dei play-off contro la Pallacanestro Angri, in programma mercoledì 14 alle 20.00 al PalaDelMauro, sarà gratuito. Questa scelta riflette il nostro desiderio di coinvolgere la comunità e accogliere tutti i tifosi per sostenere la squadra in questo importante incontro. Vi aspettiamo numerosi!

