Scala Chung nuovo direttore musicale fino al 2030

Il maestro Myung-Whun Chung è stato nominato nuovo direttore musicale del Teatro alla Scala di Milano, succedendo a Riccardo Chailly. La decisione, comunicata dal sovrintendente Fortunato Ortombina, ha ricevuto unanime approvazione dal Consiglio di Amministrazione. Questa nomina segna un importante capitolo per la prestigiosa istituzione, confermando Chung come figura di riferimento nel panorama musicale.

