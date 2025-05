Scacchi i giovani studenti delle Rodari impegnati nelle finali nazionali di Montesilvano

MONTESILVANO – La scuola Gianni Rodari, parte dell'Istituto comprensivo Quartieri Nuovi di Ancona, festeggia un significativo traguardo: le squadre femminili e maschili di scacchi sono approdate alle fasi finali nazionali di un prestigioso torneo. Questo successo rappresenta non solo il talento degli studenti, ma anche l'impegno e la passione per il gioco degli scacchi, che continua a promuovere strategie e concentrazione tra i giovani giocatori.

Montesilvano – Importante traguardo raggiunto dalle squadre femminili e maschili di Scacchi della scuola Gianni Rodari, facente parte dell'Istituto comprensivo Quartieri nuovi di Ancona, le quali stanno entrambe disputando le fasi finalinazionali di un importantissimo torneo di Scacchi a.

