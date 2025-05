Sbatti il mostro in prima pagina | Pronto dottore è lei il colpevole?

In breve da Zazoom:

In un clima di crescente ansia sociale, Angelo Bianco solleva una critica pungente sulla trasparenza e le disuguaglianze nella nostra democrazia. Attraverso una ironia amara, mette in luce come i nomi, i cognomi e, forse un giorno, persino i dettagli più intimi, diventino strumenti di giudizio nel delicato tema della malasanità. L'opinione pubblica, alimentata da pregiudizi, sembra prediligere la condanna piuttosto che la comprensione.

di Angelo BiancoCi sono i nomi e i cognomi, la prossima volta daranno anche l’indirizzo di residenza o il gruppo sanguigno perché sia chiaro a tutti chi siano.Siamo in una democrazia a più pesi e più misure e quando il caso è di presunta malasanità, la bilancia pende sempre dallo stesso lato e, allora, perché non fornire anche il cellulare, così uno chiama e si accerta: “Pronto, scusi, è casa del colpevole?”.Si dirà, è un atto pubblico, è dovere di cronaca, il giornalista fa il suo mestiere ma provate a mettervi nei panni di due professionisti eletti, improvvisamente e a nove colonne, ad inetti, anzi no, lasciate stare, nessuno può esserne capace.Sì, perché il titolo è dettagliato, sono loro i colpevoli, sono quelli che hanno operato con la mano destra legata dietro la schiena e un occhio solo, non c’è nessuno dubbio, sono stati “avventati”, il termine mi fa orrore, ne fa degli sprovveduti. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sbatti il mostro in prima pagina: “Pronto, dottore, è lei il colpevole?”

Ne parlano su altre fonti

Prima pagina Corriere dello Sport: Fonseca si prende 9 mesi di squalifica - La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 6 marzo 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato 🔗Leggi su pianetamilan.it

PRIMA PAGINA – DaZio Sam, è arrivato il giorno dei dazi - Il giorno più lungo è arrivato, i dazi Usa entrano in vigore oggi mentre il resto del mondo si prepara a reagire. C’è chi, come il Vietnam, ha scelto di abbassare le tariffe imposte sui beni americani e chi, come l’Europa, annuncia un “piano forte” per replicare alle scelte della Casa Bianca. Più che le […]The post PRIMA PAGINA – DaZio Sam, è arrivato il giorno dei dazi appeared first on L'Identità. 🔗Leggi su lidentita.it

Prima pagina Gazzetta dello Sport: incubo Milan. Un bel Bologna rimonta - La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 28 febbraio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato 🔗Leggi su pianetamilan.it

Cosa riportano altre fonti

Sbatti il mostro in prima pagina – Programmazione; “Sbatti il mostro in prima pagina” è ancora la perfetta rappresentazione del vittimismo della destra; Sbatti il mostro in prima pagina; Sbatti il mostro in prima pagina - dal 5 luglio in versione restaurata a La Compagnia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sbatti il mostro in prima pagina - Tra intrighi politici, minacce e rivelazioni inaspettate, il film racconta la lotta di un uomo contro un sistema corrotto che cerca di nascondere il mostro dietro le prime pagine dei giornali. 🔗today.it

Sbatti il mostro in prima pagina - Il film mette in evidenza gli stretti legami fra stampa, politica e forze dell'ordine. Racconta come un importante giornale possa manipolare l'informazione pubblica, e lo svolgersi delle stesse ... 🔗film.it