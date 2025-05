Savino Del Bene Scandicci coach Gaspari firma una conferma biennale

FIRENZE – Savino Del Bene Scandicci dà il via alla nuova stagione con la conferma biennale di coach Marco Gaspari. Dopo una stagione straordinaria, culminata con la prima storica partecipazione alla Final Four e alla finale di CEV Champions League, la società punta sulla continuità per consolidare i successi raggiunti.

FIRENZE – Savino Del BeneScandicci, il primo atto della nuova stagione è la conferma di coach Marco Gaspari. La conferma è biennale. Dopo una stagione culminata con la prima storica partecipazione alla final four e alla finale di Cev Champions League, la società ha scelto di dare continuità al progetto tecnico, confermando alla guida della squadra l’allenatore marchigiano.coachGaspari, oltre ai risultati ottenuti a livello europeo, che garantiranno la partecipazione al prossimo Campionato mondiale per club Fivb, in questa annata sportiva ha anche condotto la squadra alla qualificazione alla Cev Champions League 2026, grazie al piazzamento ottenuto in campionato.Per Gaspari la prossima sarà la prima stagione completa sulla panchina della Savino Del Bene Volley, dopo essere subentrato nel corso dello scorso ottobre. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

