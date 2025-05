Satispay lancia ' Salvadanaio Remunerato' | innovazione negli investimenti digitali

Satispay, la fintech italiana celebre per aver semplificato i pagamenti digitali, compie un nuovo passo strategico entrando ufficialmente nel settore degli investimenti. Forte di una base di oltre 5,5 milioni di utenti e una presenza capillare in circa 400.000 esercizi commerciali, l'azienda guidata da Alberto Dalmasso lancia il suo primo servizio di investimento integrato nell'app: il "SalvadanaioRemunerato".Un nuovo approccio agli investimenti: semplicità, accessibilità e trasparenzaLa missione dichiarata di Satispay è ambiziosa: trasformare l'Italia da Paese di risparmiatori a Paese di investitori, abbattendo le barriere che storicamente hanno tenuto lontani molti cittadini dal mondo della finanza. Il nuovo servizio di investimento si distingue per la massima semplicità d'uso: nessun importo minimo richiesto, liquidità giornaliera e gestione fiscale automatizzata direttamente dalla piattaforma.

