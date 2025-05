Satisfaction dei Rolling Stones compie 60 anni | ecco testo e significato della canzone cult

"(I Can’t Get No) Satisfaction" dei Rolling Stones festeggia 60 anni, consacrandosi come un inno intramontabile del rock. Pubblicata nel 1965, la canzone, scritta da Mick Jagger e Keith Richards, segna una svolta nella carriera della band e cattura le ansie e le frustrazioni di un'intera generazione. Scopriamo il testo e il significato di questo brano cult.

"(I Can't Get No) Satisfaction" è una delle canzoni più memorabili della storia del rock, scritta dai RollingStones e pubblicata nel 1965 come singolo principale dell'album Out of Our Heads. Composta da Mick Jagger e Keith Richards, rappresenta un punto di svolta nella carriera della band e un inno generazionale che cattura il malcontento e la ribellione degli anni '60. Fu registrata negli USA in due sessioni, prima a Chicago e poi agli RCA Studios di Hollywood, fu completata tra il 12 e 13 maggio 1965.Il pezzo nasce in un periodo di fermento culturale, con i giovani che iniziano a contestare le norme sociali e il consumismo dilagante. Il testo, scritto principalmente da Mick Jagger, esprime frustrazione e insoddisfazione verso il conformismo, la pubblicità invasiva e la superficialità della società moderna.

