Sarò la nuova voce dell' R&B italiano Il sogno di LDA

Una seconda vita artistica. LDA ha cambiato stile musicale scegliendo l'R&B. Una passione che coltivava da tempo ma che non ha mai potuto assecondare fino in fondo. Ora, però, è tornato alla carica ed è venuto a raccontarlo nell'edicola degli artisti de «Il Tempo» (guarda la video-intervista) dove ha presentato il singolo «Shalla», specchio perfetto del suo nuovo stile di vita e approccio alla musica.LDA, dopo Amici e Sanremo si è fermato per un anno. Cos'è successo? «Facendo Amici e Sanremo ho bruciato le tappe. Allora ho preso del tempo per vivere la mia vita da ragazzo. Mi riferisco allo stare con gli amici, in famiglia, le piccole cose come il bar, il parco o la partita a pallone. Tutto questo mi faceva stare male e mi sono fermato. In questo periodo di tempo ho capito che voglio cercare la felicità e adesso faccio quello che mi piace». 🔗Leggi su Iltempo.it