A Sarnico, in provincia di Bergamo, si fa sempre più urgente la questione della rimozione del legno fluttuante dalle acque del Sebino. L'Autorità di bacino, guidata da Alessio Rinaldi, lancia un allerta: senza nuovi fondi, i lavori di pulizia potrebbero fermarsi. La recente ondata di maltempo ha intensificato le preoccupazioni per la situazione, coinvolgendo anche la società Mpl – Manutenzione e promozione Laghi.

Sarnico (Bergamo), 12 maggio 2025 – Se non arriveranno nuovi fondi, non sarà più possibile rimuovere tutto il legno fluttuante dalle acque del Sebino. La notizia arriva dall’Autorità di bacino di Sarnico presieduta dal maronese Alessio Rinaldi. Il maltempo di questi giorni ha messo in allarme la società Mpl – Manutenzione e promozione Laghi, partecipata dell’Autorità di bacinolacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro. In queste ore sono pronti a entrare in azione i loro i battelli-spazzino, al fine di recuperare il materiale legnoso che, con tutta probabilità, verrà trascinato a valle dal fiume Oglio. Quantità raddoppiate “Negli ultimi anni – ha sottolineato Rinaldi – i volumi sono raddoppiati, così come i costi. Ogni anno Autorità di bacino e le province di Brescia e Bergamo mettono a disposizione 450mila euro per sostenere le operazioni di recupero del materiale”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sarnico, l’allarme dell’Autorità di bacino lacuale di Iseo, Endine e Moro: servono fondi per recuperare il legno galleggiante nelle acque del Sebino

