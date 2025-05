Sarebbe finita tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera | È furiosa non ne vuole più parlare

La storia d'amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrerebbe giunta al termine. Fonti vicine all'influencer rivelano che Chiara è furiosa e non ha intenzione di discutere ulteriormente della loro relazione. Scopriamo i dettagli di questa sorprendente rottura.

Sarebbe finita tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera? Assolutamente no - Stando ai gossip sarebbe finita tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Si sono effettivamente lasciati? Grazia Sambruna, firma anche del Corriere della Sera, su MowMag lo dà per certo. Non solo aggiunge anche che “la madre di lui sarebbe pronta a sbocciare champagne”. La famiglia del dirigente di spicco della Pirelli non avrebbe mai approvato fino in fondo il legame tra la 37enne e il 41enne. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it