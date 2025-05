Sarà sempre più difficile andare a Londra e vivere e lavorare nel Regno Unito

Sarà sempre più difficile andare a Londra e vivere e lavorare nel Regno Unito. Un tempo accogliente, il paese rischia di diventare "un'isola di estranei". Esse non provengono da un politico populista, ma sono state espresse da un'influenza inaspettata, segno di un cambiamento epocale nel dibattito sull'immigrazione e sulle sue conseguenze sociali ed economiche.

Andare in banca, sempre più difficile: in Toscana chiusi 800 sportelli in 10 anni - Firenze, 11 aprile 2025 – La desertificazione bancaria in Toscana non si arresta. Secondo gli ultimi dati diffusi da Bankitalia, nel 2024 la nostra regione ha registrato, rispetto al 2023, una riduzione del 2,7% degli sportelli bancari, un dato in linea con la media nazionale (-2,4%). Stabile, invece, il numero complessivo dei dipendenti (-0,4%), ma nel confronto con il 2021 si evidenzia una flessione marcata del 12%, a fronte di un calo nazionale molto più contenuto (-3%). 🔗Leggi su lanazione.it

Imola verso l’addio alla F1. Domenicali: «Sarà sempre più difficile avere due Gp nello stesso Paese» - Il Gran Premio di Imola uscirà molto probabilmente dal calendario di Formula 1 a partire dal 2026. È quanto si evince delle parole rilasciate dal Ceo del Circus, Stefano Domenicali, ai microfoni di “La politica nel pallone per Gr Parlamento”.Le parole di Stefano Domenicali su Imola«L’Italia ha sempre rappresentato e rappresenterà in futuro una parte importante della F1. Ma sarà sempre più difficile avere due Gp nello stesso Paese (l’altro è Monza, ndr) perché l’interesse sulla Formula 1 sta crescendo. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Conferenza stampa Inter-Bayern, Inzaghi: “Sarà più difficile” - Inzaghi è convinto. Verso il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern, il tecnico piacentino a tutto campo in sala stampa: il 2-1 dell’andata è un vantaggio che l’Inter dovrà difendere per poter approdare in semifinale dopo due anni dal derby doppio vinto contro il Milan: “Non c’è tensione, ma più orgoglio per quello che stiamo facendo in questa stagione – ha commentato il tecnico in conferenza – All’andata abbiamo fatto una grandissima partita che vogliamo ripetere a San Siro, ma sarà ancora più difficile“. 🔗Leggi su ilprimatonazionale.it

