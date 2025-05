Sara muore così a soli 22 anni | la tragedia in un istante una città intera sconvolta

tragedia nella notte a Genova, dove ha perso la vita Sara Marzolino, 22 anni, giovane attivista originaria di Reggio Emilia, nota per il suo impegno nel campo della giustizia ambientale e sociale. La ragazza è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada nel quartiere di Dinegro. Insieme a lei c'era un'amica, rimasta ferita in modo lieve e trasportata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi, sotto choc.Il drammatico incidente è avvenuto in via Buozzi: secondo le prime ricostruzioni, le due ragazze stavano attraversando fuori dalle strisce pedonali quando un'auto le ha colpite. Sara è finita contro un semaforo, riportando ferite gravissime. I soccorsi del 118, accorsi immediatamente, hanno tentato la rianimazione, ma per lei non c'è stato nulla da fare.L'uomo alla guida del veicolo, un 51enne, è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici.

