Sara Marzolino travolta e uccisa a 100 all’ora a Genova | forse autista al telefono C’è il video

Una tragedia ha colpito Genova: Sara Marzolino, 22 anni, è stata travolta e uccisa da un’auto che sfrecciava a 100 km/h mentre attraversava fuori dalle strisce pedonali. L’autista, probabilmente distratto dal telefono, è attualmente sotto indagine. Un video registrato da una telecamera a 360° potrebbe rivelarsi decisivo per ricostruire la dinamica dell’incidente.

