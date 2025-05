Sara Marzolino investita e uccisa a 22 anni | Travolta a 100 all' ora forse l' autista era al telefono L' amica sotto choc

Sabato notte, la giovane Sara Marzolino, 22 anni, è stata tragicamente investita e uccisa a Dinegro, travolta da un'automobile che viaggiava a cento chilometri orari. Potrebbe esserci stata distrazione da parte dell'autista, una guardia giurata, il cui cellulare è stato sequestrato dalla polizia. L’amica della vittima è sotto choc per la perdita.

Sara Marzolino investita e uccisa a Genova: “Da sempre dedicata all’impegno sociale, una luce preziosa” - “Non si tirava mai indietro, metteva tutto il cuore in ciò che faceva" raccontano gli amici della 22enne studentessa reggiana investita e uccisa oggi a Genova. La giovane era molto nota per il suo impegno nel sociale e sui temi di giustizia ambientale ed era stata anche portavoce del movimento Fridays for future di Greta Thumberg.Continua a leggere 🔗 Leggi su fanpage.it

Sara Marzolino travolta e uccisa a 22 anni: «Attraversava fuori le strisce». Era la portavoce dei Fridays for future di Greta Tumberg - Un?uscita notturna si è trasformata in tragedia per Sara Marzolino, 22 anni, residente a Reggio Emilia e ospite per il fine settimana a Genova. La giovane è stata travolta da... 🔗Leggi su leggo.it