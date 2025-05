Sappiamo che tu… Mara Venier imbarazzo in diretta a Domenica In per le parole di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, icona della musica italiana, fa ritorno a Domenica In, conquistando il pubblico con il suo stile unico e la sua energia contagiosa. Ospite di Mara Venier l'11 maggio, la cantante ha condiviso aneddoti emozionanti della sua vita, ricordando con affetto il compagno Fausto Pinna, e regalando al pubblico una divertente gaffe in diretta. Un momento che ha saputo mescolare nostalgia e ilarità, tipico del suo inconfondibile charme.

Iva Zanicchi torna a Domenica In e conquista il pubblico con il suo stile inconfondibile, fatto di emozioni sincere, ironia pungente e una vitalità che non accenna a spegnersi. Ospite di MaraVenier nella puntata dell’11 maggio, la cantante ha ripercorso momenti intimi della sua vita, ricordato l’amato compagno Fausto Pinna e regalato anche una gaffe esilarante in diretta.Il momento più spassoso è arrivato proprio alla fine dell’intervista, durante l’esibizione. Mentre MaraVenier cercava invano di sistemare il microfono sull’asta, Iva ha colto l’occasione per scherzare con una battuta che ha fatto scoppiare in una risata generale lo studio e provocato un po’ di imbarazzo nella conduttrice. “Uè, tu quelle robe lì non le sai maneggiare”, ha urlato la cantante. Un siparietto improvvisato, sottolineato dalla band con una marcetta da sagra, in pieno stile Domenica In. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

