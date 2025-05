Sapori Pro Loco il programma completo | tutte le specialità che si potranno gustare

Sapori Pro Loco torna a Villa Manin di Passariano di Codroipo il 17, 18, 23, 24 e 25 maggio, offrendo un'esperienza unica nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Gustate specialità enogastronomiche locali preparate con passione dai volontari di 24 Pro Loco, un viaggio tra sapori autentici e tradizioni culinarie da scoprire e celebrare.

Il cuore pulsante del quartiere: nasce il Comitato Promotore per la Pro Loco di Parco Leonardo - Fiumicino, 22 marzo 2025 – Sull'onda del travolgente successo della prima edizione del Carnevale di Parco Leonardo, il gruppo di volontari artefice di quella straordinaria giornata, insieme ad altri cittadini motivati, ha deciso di intraprendere un nuovo, entusiasmante progetto: la costituzione del Comitato Promotore per la Pro Loco di Parco Leonardo."L'obiettivo del Comitato Promotore – si legge in un loro comunicato stampa – è tanto semplice quanto ambizioso: dare vita a un'Associazione che diventi cuore pulsante del quartiere.