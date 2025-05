Santo Spirito fa festa all’amico Bob | Con lui abbiamo fatto il botto Gioia e gratitudine di padre Pagano

In breve da Zazoom:

In una domenica di festa e gioia, la comunità di Santo Spirito si riunisce in un sentito ringraziamento per l’elezione di Leone XIV, il cardinale agostiniano già priore generale. Dopo decenni di attesa, dal tempo del cardinale Sebastiano Martinelli, gli agostiniani tornano a essere rappresentati in conclave, riaccendendo speranze e orgoglio tra i fedeli. L'atmosfera è permeata di affetto e gratitudine per questo significativo traguardo.

È un ringraziamento gioioso, che trasuda affetto, quello che scaturisce dalla messa domenicale in SantoSpirito per l’elezione di Leone XIV, il cardinale agostiniano già priore generale dell’ordine. Era dal cardinale Sebastiano Martinelli, elettore di Papa Pio X nel 1903, che gli agostiniani non avevano più avuto elettori in conclave. Dopo tanto tempo "abbiamo avuto di nuovo un cardinale", Robert Francis Prevost e con lui "abbiamofatto il botto subito". Le parole di padre Giuseppe Pagano - amico di ‘Bob’ come chiama il nuovo Pontefice che conosce da quando studiavano insieme a Roma - suscitano un brusio divertito nella basilica brunelleschiana. Il priore apre la messa introducendo la figura di Martinelli per la pianeta che indossa, un dono alla comunità del cardinale vissuto tra il 1848 e il 1918, che fa da spunto alla battuta sul "botto" per l’elezione di Prevost, "un grande dono dello Spirito, una guida per la Chiesa", che ha bisogno di unità nella diversità di ognuno, e, vista l’acclamazione della piazza all’apparire di Papa Leone, "i nemici si accaniranno, ma non dobbiamo avere paura, come ci dice Gesù". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Santo Spirito fa festa all’amico Bob: "Con lui abbiamo fatto il botto". Gioia e gratitudine di padre Pagano

Su altri siti se ne discute

Santo Stefano fa festa. Con i campioni giovanili - Davvero una grande soddisfazione per il gruppo Valdimagra le cui formazioni giovanili sono salite sul tetto del volley provinciale, inanellando un successo dietro l’altro. Per la società santostefanese sono arrivati i titoli di campione territoriali sia nel campionato under 18 femminile che nell’under 19 maschile. Le ragazze del Volley Santo Stefano Magra hanno conquistato il titolo di campionesse territoriali della classe under 18, battendo nella finalissima la formazione della Pallavolo Futura con il punteggio di 3-0. 🔗Leggi su lanazione.it

Calcio a 5, fa festa l'Atletico Himera Terme: "Tra le realtà più sorprendenti del futsal siciliano" - Otto mesi fa era solo un progetto ambizioso, oggi è una delle realtà più sorprendenti del futsal siciliano. L’Atletico Himera Terme, squadra di calcio a 5 di Termini Imerese, ha saputo imporsi nel campionato, scalando la classifica e diventando una delle protagoniste della stagione. Nata dal... 🔗Leggi su palermotoday.it

Il Quartiere di Porta Santo Spirito conferma e rinnova la fiducia a Elia Pineschi, Elia Taverni e Niccolò Pineschi - Arezzo, 10 aprile 2025 – Il Quartiere di Porta Santo Spirito conferma e rinnova la fiducia a Elia Pineschi, Elia Taverni e Niccolò Pineschi Il Consiglio Direttivo del Quartiere di Porta Santo Spirito comunica il rinnovo della fiducia nei confronti dei giostratori Elia Pineschi, Elia Taverni e Niccolò Pineschi, che continueranno il proprio percorso all’interno della squadra gialloblù fino alle competizioni del 2028 comprese. 🔗Leggi su lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Santo Spirito fa festa all’amico Bob: Con lui abbiamo fatto il botto. Gioia e gratitudine di padre Pagano; Il K609 compie 60 anni: festa per il traguardo dello storico ristorante-pizzeria di Borghetto Santo Spirito; Santo Spirito, riaperto il supermercato DOK: festa in via Napoli. “Completamente ristrutturato” - VIDEO; Festa dei morti: gli orari stabiliti dal cimitero Sant'Orsola per la commemorazione dei defunti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Santo Spirito fa festa all’amico Bob: "Con lui abbiamo fatto il botto". Gioia e gratitudine di padre Pagano - La messa di ringraziamento in basilica per Leone XIV. Il retroscena della telefonata del cardinale Betori al priore ... 🔗lanazione.it

Mattarella dimesso dall'ospedale Santo Spirito - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato dimesso dall'ospedale Santo ... anni fa. Mattarella interverrà, userà il suo equilibrio per tracciare i contorni di una Festa che ... 🔗msn.com