Sant' Agostino vince 2-0 contro Polisportiva Reno | Cazzadore e Laurenti decisivi

Nel recente incontro di calcio, la Sant'Agostino ha trionfato sulla Polisportiva Reno con un netto 2-0. La squadra, guidata da mister Biagi, ha dimostrato grande determinazione e abilità sul campo, con prestazioni notevoli da parte dei giocatori. Il match ha visto in campo protagonisti come Costantino e Iazzetta, che hanno contribuito in modo significativo alla vittoria. Ecco i dettagli delle formazioni e i momenti salienti della partita.

Sant’Agostino2PolisportivaReno0Sant’Agostino: Costantino, Anostini (63’ Valesani), Roda, Landi, Di Bari, Sarti (58’ Frignani), Laurenti, Iazzetta, Cazzadore (85’ Masiero), Cremaschi, Vanzini (76’ Pellielo). A disposizione: Piazzi, Ceneri, Pinca, Masiero, Franchi, Corsi. All: BiagiPolisportivaReno: Miserocchi, Mergiari, Diallo, Bolognesi, Savelli, Succi, Fogli, Casadei (77’ Biondelli), Frisari (65’ Torino), De Rose, Filippi. A disposizione: Antonini, Cappello, Leone, Ravaglia, Sciaccalunga, Selvatico, Cepa. All: Ortolani Arbitro: Marco Arienti della sezione di CesenaArbitro: Marco Arienti della sezione di CesenaMarcatori: 48’ Cazzadore, 95’ Laurenti (SA)Note: espulsi Valesani (SA) e Diallo (R)ammoniti Mergiari (R), Vanzini (SA), Laurenti (SA), Landi (SA), De Rose (R), Cazzadore (SA)Cazzadore e Laurenti mandano in paradiso il Sant’Agostino. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sant'Agostino vince 2-0 contro Polisportiva Reno: Cazzadore e Laurenti decisivi

