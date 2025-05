Santa Margherita di Belice riapre la biblioteca comunale Elsa Morante

Dal 14 al 21 maggio, la biblioteca comunale Elsa Morante di Santa Margherita di Belice riapre le sue porte in occasione della rassegna letteraria nazionale “Il maggio dei libri 2025”. Intitolata a una delle più celebri scrittrici del ‘900, originaria di questi luoghi, la biblioteca offrirà un ricco programma di eventi che celebrano la lettura e la cultura, promuovendo la passione per i libri e l’amore per la parola.

