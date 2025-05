Sanremo muore a 55 anni travolto da camioncino senza freno a mano

Tragedia a Sanremo, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita questa mattina, travolto da un camioncino in via Val d'Olivi. Inizialmente si era ipotizzato che l'incidente riguardasse un trattore, ma le indagini del 118 hanno chiarito che a causare la morte dell'uomo sarebbe stato proprio il camioncino. Una giornata segnata da un grave lutto per la comunità locale.

(Adnkronos) – Tragedia a Sanremo. Un uomo di 55 anni è morto oggi, lunedì 12 maggio, intorno alle 7.30 in via Val d'Olivi, travolto da un camioncino. Dai primi accertamenti sembrava che l'uomo fosse stato schiacciato da un trattore, ma secondo la ricostruzione del 118 il 55enne sarebbe stato travolto dal camioncino che era stato.

