Sanità Schillaci M5S | Ministero chiede chiarimenti su probabile buco da 40 milioni in Sicilia

La sanità pubblica in Sicilia è sotto pressione, con il ministero della Salute che richiede chiarimenti su un presunto buco di 40 milioni di euro nell'assessorato alla Salute. Questa situazione critica solleva interrogativi sulla gestione dei fondi e sui posti letto post-Covid, amplificando le preoccupazioni per il futuro del sistema sanitario siciliano.

“La situazione della Sanità pubblica in Sicilia si aggrava di giorno in giorno. Il Ministero della Salute ha scritto una nota ufficiale con la quale sostiene che ci sia un probabilebuco di 40 milioni di euro nei conti dell’assessorato alla Salute, legato ai posti letto post-Covid. Ed anche la. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Sanità, Schillaci (M5S): "Ministero chiede chiarimenti su probabile buco da 40 milioni in Sicilia"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sanità, Schillaci (M5S): Ministero chiede chiarimenti su probabile buco da 40 milioni in Sicilia; Schillaci: “Risorse per la sanità non saranno dirottate su altri settori. Salute degli italiani è una priorità”; SANITÀ, MAZZELLA (M5S): “TUTTE LE MALATTIE RARE NEI LEA, NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO”; M5S Calabria: “Case e Ospedali di Comunità bloccati al 90%. Occhiuto esulta, ma la realtà è un’altra”. 🔗Ne parlano su altre fonti