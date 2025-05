Sanità | evento al Mind Terzo settore centrale in politiche sociali ricerca e advocacy

Il Terzo settore si afferma come protagonista nella sanità durante l'Innovation Week al Mind, a Roma. Il 12 maggio, associazioni di pazienti, enti e fondazioni si riuniscono per esplorare innovazioni e iniziative in grado di generare valore, contribuendo così in modo significativo alle politiche sociali, alla ricerca e all'advocacy nel settore salute.

All'Innovation week, associazioni pazienti, enti e fondazioni protagonisti di innovazione per generare valore Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Il Terzosettore si conferma un attore chiave nel panorama sanitario, in particolare per il suo contributo alle politichesociali, alla ricerca e al

