Sanità carente a Pescasseroli la Cgil in piazza per il diritto alla salute

La Cgil scende in piazza a Pescasseroli per rivendicare il diritto alla salute. La grave carenza di strutture sanitarie compromette la qualità della vita in un'area turistica e caratterizzata da una popolazione anziana. La mancanza di un pronto soccorso adeguato mette a rischio la salute dei cittadini e dei visitatori.

La Cgil scende in piazza a Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, per denunciare la grave carenza di strutture sanitarie in un’area a forte vocazione turistica e con una popolazione sempre più anziana. La situazione è allarmante: il pronto soccorso più vicino in grado di gestire un’emergenza grave si trova ad Avezzano, a un’ora e mezza di distanza, e da gennaio le ambulanze locali operano senza medico a bordo. “Il nostro territorio ha un’età media molto alta, e quindi a maggior ragione c’è esigenza di servizi sanitari principali”, spiega Domenico Neri, segretario della Lega Spi Cgil. A rischio non solo la salute dei residenti, ma anche dei turisti, come sottolineano alcune visitatrici: “Siamo venute in vacanza per una settimana, e sapere che non c’è un pronto soccorso non è una cosa che ci fa piacere”. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sanità carente a Pescasseroli, la Cgil in piazza per il diritto alla salute

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gap salariale nella sanità pubblica, sit in della Cgil: «Inacettabile una differenza del 28%» - Presidio stamane della Fp Cgil Padova davanti all’Ospedale di Schiavonia – nel pomeriggio un’iniziativa simile anche davanti all’Azienda Ospedaliera di Padova – per denunciare il grave divario salariale che vige nella sanità pubblica che non risparmia neanche le lavoratrici venete e, in... 🔗Leggi su padovaoggi.it

Pnrr, le opere della sanità sono in grave ritardo. Per la Cgil il rischio è che tutti gli sforzi vengano vanificati - ANCONA – «Pnrr, stato dei progetti e delle opere in sanità? Tanti ritardi e pochi soldi spesi nelle Marche». Questo è quanto emerge dai dati elaborati dalla Cgil ma forniti da Regis, la piattaforma del Mef. Secondo Loredana Longhin, segretaria regionale Cgil, «si rischia che tutto venga... 🔗Leggi su anconatoday.it

Pubblico impiego, Sorrentino (Cgil): "Non sigliamo un contratto collettivo che dà le briciole ai lavoratori della sanità" - Oggi, giovedì 3 aprile, la segretaria nazionale generale della Fp Cgil, Serena Sorrentino, ha raggiunto la provincia di Forlì-Cesena dove ha incontrato i lavoratori del pubblico impiego. La segretaria del sindacato è intervenuta durante l’assemblea aperta che si è svolta questa mattina nella sala... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Sanità carente a Pescasseroli, la Cgil in piazza per il diritto alla salute; Sanità Alto Sangro: ancora criticità, presidio a Pescasseroli l’11 maggio; Pescasseroli in piazza contro la desertificazione sanitaria delle aree interne; Cgil: “La Asl vuole far fronte alle carenze sanitarie dell’Alto Sangro con l’esercito”. 🔗Approfondimenti da altre fonti