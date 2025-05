Sanità buco da 40 milioni e indagine della Corte dei Conti | l' allarme del M5Stelle

Il Movimento 5 Stelle lancia un allarme riguardo a un buco da 40 milioni nell’assessorato alla Salute, riconducibile alla gestione dei posti letto post-Covid. L'apertura di un’indagine da parte della Corte dei Conti aggiunge ulteriore preoccupazione. Chiediamo risposte chiare e trasparenti su questa situazione critica per la sanità.

Vogliamo risposte chiare sul buco da 40 milioni nei Conti dell'assessorato alla Salute legato ai posti letto post-Covid e sull'apertura di un fascicolo da parte dellaCorte dei Conti.L'attenzione del Movimento5Stelle sul recente monitoraggio che ha rivelato che, per 39 interventi, i contratti. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Sanità, buco da 40 milioni e indagine della Corte dei Conti: l'allarme del M5Stelle

