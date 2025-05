Sandro Giacobbe in carrozzina a Verissimo | Ho metastasi alle ossa ma vivo intensamente

Sandro Giacobbe, il celebre cantante, ha emozionato il pubblico di

SandroGiacobbe è stato ospite di “Verissimo” ed è arrivato in carrozzina accompagnato dalla moglie Marina Peroni. Il cantante, 75 . SandroGiacobbe in carrozzina a “Verissimo”: “Ho metastasialleossa, ma vivointensamente” su Perizona.it 🔗Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Sandro Giacobbe in carrozzina a “Verissimo”: “Ho metastasi alle ossa, ma vivo intensamente”

“Ho le metastasi alle ossa del bacino e del femore, e sono costretto a stare sulla carrozzina. La situazione è peggiorata”: lo sfogo di Sandro Giacobbe a Verissimo - Momenti difficili per il cantante Sandro Giacobbe che a “Verissimo”, assieme ala moglie Marina, ha raccontato della sua malattia: il tumore alla prostata che dura da 10 anni.“Questa è una battaglia iniziata anni fa, sono stato operato poi sottoposto a radioterapia – ha detto l’artista -, alternando momenti dove sembrava andasse tutto bene ad altri, invece, dove i medici trovavano in circolo le metastasi. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Sandro Giacobbe in carrozzina a Verissimo: “Vivo ogni giorno con intensità, mi spaventa solo lasciare chi amo” - La malattia ha cambiato la prospettiva del cantautore, che si confessa nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata di domenica 11 maggio. Il racconto a cuore aperto sulla sua battaglia e sulla nuova quotidianità: "Voglio vivere con tutto questo amore che sento intorno".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Sandro Giacobbe a Domenica In: “Non posso camminare, sto sulla carrozzina”. E toglie la parrucca - (Adnkronos) – Sandro Giacobbe ospite oggi, domenica 16 marzo, a Domenica In ha parlato della malattia e delle sue condizioni…L'articolo Sandro Giacobbe a Domenica In: “Non posso camminare, sto sulla carrozzina”. E toglie la parrucca proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗Leggi su rossodisera.eu

