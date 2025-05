San Potito Sannitico il genio di Enzo Varone chiude la rassegna teatrale

La Rassegna Teatrale promossa dalla Pro Loco Genius Loci, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si è conclusa tra risate e applausi entusiasti. Sabato 11 maggio, il sipario è stato sollevato sull'eccezionale talento di Enzo Varone, protagonista e direttore artistico dell'evento, che ha saputo incantare il pubblico con la sua creatività e passione per il palcoscenico.

San Potito Sannitico, il genio di Varone chiude la Rassegna firmata Pro Loco e Amministrazione - Tempo di lettura: 2 minutiUn gran finale per la rassegna teatrale potitese conclusa ieri sera, 11 maggio, al Teatro Comunale di San Potito Sannitico. Uno straordinario Enzo Varone, interprete e direttore artistico della rassegna, ha chiuso in bellezza con la celebre commedia comica “I Menecmi”, scritta da Plauto verso la fine del III secolo a. C..Protagonisti dello spettacolo Enzo VARONE, che ha diretto anche la regia; Gennaro MARRONE; Elena FATTORUSSO; Antonio VITALE; Tina GESUMARIA e Pina GIARMANÀ. 🔗Leggi su anteprima24.it

