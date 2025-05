San Marco danneggiata dal sisma A Ponzano festa per la riapertura

In breve da Zazoom:

Dopo nove anni di attesa, la storica chiesa di San Marco a Ponzano di Fermo riapre finalmente le sue porte, celebrando un importante momento di rinascita per la comunità. Sabato pomeriggio, una cerimonia solenne ha richiamato non solo i cittadini, ma anche molti residenti dei paesi vicini, segnando una nuova era per questo simbolo di cultura e spiritualità locale.

E’ stata riaperta dopo circa 9 anni la storica chiesa di San Marco a Ponzano di Fermo, una struttura che stata riconsegnata alla comunità nella sua splendida veste. Si è tenuta sabato pomeriggio a Ponzano di Fermo la doppia cerimonia che ha richiamato la popolazione ed anche tanti residenti dei centri limitrofi. Prima è stata benedetta e scoperta la targa con cui il parco di fronte alla chiesa è stato intitolato a don Nicola Morici, storico parroco del paese che si spese da subito per la riapertura della chiesa romanica risalente al XII secolo, restandone custode per circa 50 anni. E’ seguita poi la cerimonia di riapertura della chiesa di San Marco, dichiarata inagibile dopo il sisma del 2016, che grazie ad un finanziamento della ricostruzione sisma di 650.000 euro, è stata riportata al suo antico splendore preservandone l’integrità artistica architettonica, ma migliorandone la sicurezza. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Marco danneggiata dal sisma. A Ponzano festa per la riapertura

Su altri siti se ne discute

L'icona del rock Patti Smith in concerto in Piazza San Marco - Un’icona del rock in un luogo unico: Patti Smith sceglie Piazza San Marco a Venezia per l’unica data estiva in Italia nel 2025, il 7 luglio, nell’ambito del Festival della Bellezza. La carismatica artista statunitense proporrà i suoi capolavori, canzoni che hanno fatto la storia del rock e... 🔗Leggi su veneziatoday.it

Promozione. Altra giornata no per il Valdinievole Montecatini. Il San Marco Avenza esulta grazie a Raffi - SAN MARCO AVENZA 2 V. MONTECATINI 1 SAN MARCO AVENZA: Failli, Bonuccelli, Scremin, Barducci, Benedini, Orlandi, Seghi, Conti, Raffi, Marabese, Dell’Amico. A disp. Ricco, Toracca, Tonelli, Costi, Iaropoli, Panconi M, Verona, Corbani, Benedetti. All. Leone. VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini, Lucchesi G, Fioretti, Isola, Torracchi, Musteqja, Fazzi, Shiqeri, Rosati, Lazzari. A disp. Agozzino, Pacini, Coselli, Calvani, Rossi, Del Sarto, Rugiati, Pagnini. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Sisma in Myanmar, per l’Oms servono 8 milioni di dollari. Il figlio di Aung San Suu Kyi: “Non ho sue notizie” - Continuano le ricerche e le operazioni di soccorso in Myanmar dopo il violento terremoto che venerdì ha raso al suolo il Paese. Oms: "Servono 8 milioni di dollari". Il figlio di Aung San Suu Kyi, in carcere da 4 anni: "Non sappiamo se sta bene"Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

San Marco danneggiata dal sisma. A Ponzano festa per la riapertura; Riapre finalmente la chiesa di San Marco Evangelista; Chiesa di San Marco: al via i lavori, cancellati altri parcheggi; Ascoli, sopralluogo alla Cittadella dello Sport con Castelli, Fioravanti e Stallone -. 🔗Se ne parla anche su altri siti

San Marco danneggiata dal sisma. A Ponzano festa per la riapertura - E’ stata riaperta dopo circa 9 anni la storica chiesa di San Marco a Ponzano di Fermo, una struttura che stata riconsegnata alla comunità nella sua splendida veste. Si è tenuta sabato pomeriggio a Pon ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Riparare la casa danneggiata dal sisma 2022, si possono presentare le domande. Ecco i Comuni nel Fermano nella lista - I cittadini che devono riparare la propria casa nei Comuni del sisma che ha colpito le Marche e in particolare ... Pievebovigliana, Poggio San Vicino, Porto Recanati, San Marcello, Santa Maria Nuova, ... 🔗cronachefermane.it

Festa a San Marco. Ha riaperto la chiesa - E’ festa a San Marco in centro a Osimo per la riapertura ... la messa in sicurezza dell’immobile di culto danneggiato dal sisma del novembre 2022. I lavori dovevano finire il 31 dicembre ... 🔗msn.com