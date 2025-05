San Giusto e l’inclusione la periferia che resiste | Cresce la povertà ma siamo pronti nell’aiuto

San Giusto, frazione di Prato, è un microcosmo ricco di culture grazie alla sua diversità abitativa. Con gli spazi di aggregazione, come la parrocchia di San Giusto e i circoli "Risaliti" e "L. Zanobetti", questa comunità vibrante offre opportunità uniche per la socializzazione e la partecipazione attiva. Situata tra la tangenziale, il Parco Prato e il Macrolotto, San Giusto rappresenta un esempio di coesione e integrazione nel capoluogo tosc

Prato, 12 maggio 2025 – San Giusto, frazione a sud di Prato, svariate le nazionalità complice la presenza di un altissimo numero di case popolari. Stretta tra la tangenziale, il Parco Prato e il Macrolotto, offre diversi spazi di aggregazione, nella parte più centrale la parrocchia di San Giusto in Piazzanese, ben due circoli, "Risaliti" in piazza Gelli e "L. Zanobetti" in via Cava e l'asd San Giusto 1954. C'è poi, nella zona più vicina al Parco Prato, il polo scolastico di via Reggiana e il cosiddetto Villaggio Gescal, il complesso costruito negli anni Sessanta come case popolari. Anche il Villaggio ha la sua chiesa, quella di Sant'Antonio. "La nostra parrocchia e i nostri parrocchiani – spiega don Helmut Szeliga di San Giusto in Piazzanese – sono molto uniti e sono pronti a spendersi per le piccole e grandi iniziative.

