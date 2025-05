San Giovanni a Teduccio | nasconde droga in casa Arrestato dalla Polizia di Stato

In breve da Zazoom:

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha compiuto un’importante operazione a San Giovanni-Barra, arrestando un 58enne napoletano con precedenti penali. Durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato oltre 1,5 kg di droga, grazie anche al supporto di un’unità cinofila, evidenziando l'impegno continuo nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella città.

Durante una perquisizione a San Giovanni-Barra, sequestrati oltre 1,5 kg di droga e ArreStato un 58enne. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 58enne napoletano con precedenti di Polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, hanno controllato l’abitazione del soggetto in questione, dove, grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto 32 involucri di hashish per un peso complessivo di 25 grammi, 35 invulucri contenenti cocaina del peso di circa 110 grammi, 285 euro suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga; inoltre, all’interno di un veicolo nella materiale disponibilità dell’uomo, sono stati rinvenuti 14 panetti di hashish del peso complesivo di circa 1430 grammi e altri due bilancini di precisione. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Gomorra Le Origini, si torna a girare tra Barra e San Giovanni a Teduccio: set con auto d’epoca - Proseguono le riprese a Napoli di Gomorra Le Origini, la serie spin off che racconta l'ascesa di don Pietro Savastano. Set a Napoli est.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Dispositivo di circolazione in Corso San Giovanni a Teduccio per lavori - Istituito un particolare dispositivo di circolazione, in Corso San Giovanni a Napoli, per consentire dei lavori. È istituito dal 12 maggio al 4 giugno 2025, il seguente dispositivo di circolazione: 1) in Corso San Giovanni a Teduccio, il senso unico di circolazione nel tratto compreso tra il civico n°440 e l’intersezione con via Ammiraglio Aubry, […] 🔗Leggi su 2anews.it

Spari davanti alla chiesa durante la Via Crucis: paura a San Giovanni a Teduccio - Attimi di terrore nella serata di venerdì 18 aprile a San Giovanni a Teduccio, dove una sparatoria ha interrotto le celebrazioni del Venerdì Santo. Poco prima dell’inizio della processione della Via Crucis, alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in piazza Capri, proprio di fronte alla parrocchia di San Giuseppe e Madonna di Lourdes. Spari […]L'articolo Spari davanti alla chiesa durante la Via Crucis: paura a San Giovanni a Teduccio sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗Leggi su teleclubitalia.it

Su questo argomento da altre fonti

San Giovanni a Teduccio: nasconde droga in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato; «Raccontiamo la nostra Napoli e l’oppressione della periferia»; I primi 100 anni del Mulino Caputo, da San Giovanni a Teduccio alle tavole di tutto il mondo: un Premio e una mostra per puntare al futuro; Droga e armi nascoste in un piazzale: maxi sequestro nella zona industriale. 🔗Approfondimenti da altre fonti