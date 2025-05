Samsung presenta il primo gaming monitor OLED da 500 Hz al mondo | ecco Odyssey OLED G6

Scopri il rivoluzionario monitor QD-OLED con un impressionante refresh rate di 500 Hz e una latenza di soli 2 ms. Progettato per garantire un’esperienza di gioco senza precedenti, questo display migliora la nitidezza nei movimenti rapidi, facendo la gioia degli appassionati di eSport. Preparati a vivere i tuoi giochi come mai prima d’ora!

È il primomonitorOLED (QD-OLED) con refresh rate di 500 Hz, offre latenza di visualizzazione di soli 2 ms e migliora la nitidezza nei movimenti rapidi. A fare festa saranno soprattutto i patiti di eSport. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Samsung presenta il primo gaming monitor OLED da 500 Hz al mondo: ecco Odyssey OLED G6

