Samsung Galaxy Z Flip7 tutto schermo nella parte esterna | la conferma è autorevole

Il Samsung Galaxy Z Flip7 si appresta a sorprendere con un design innovativo "tutto schermo" nella parte esterna, superando le aspettative del suo predecessore. Una fonte autorevole ha confermato questa caratteristica attesa, promettendo un'esperienza utente rivoluzionaria. Scopriamo insieme tutte le novità che questo dispositivo ha in serbo per noi!

Samsung avrebbe scelto di utilizzare l’Exynos 2500 per il Galaxy Z Flip7 - Per questione di costi, Samsung avrebbe optato di differenziare la scelta dei chipset per i nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip7 e Z Fold7 che verranno presentati in estate.L'articolo Samsung avrebbe scelto di utilizzare l’Exynos 2500 per il Galaxy Z Flip7 proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su tuttoandroid.net