Salza Irpina celebra il gusto con la Sagra degli Asparagi

Un weekend all'insegna dei sapori autentici dell'Irpinia: dal 16 al 18 maggio 2025, Salza Irpina ospita la tradizionale “Sagra degli Asparagi”. Organizzata dal Comitato festa Maria SS. delle Grazie, l'evento trasformerà l'anfiteatro comunale di via Tufello in un vivace palcoscenico di stand gastronomici, degustazioni e concerti, celebrando la bontà e la cultura culinaria di questa affascinante regione. Venite a gustare

