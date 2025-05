Salvo il Terranuova Traiana Come fare calcio con risorse economiche limitate

Arezzo, 12 maggio 2025 – Il Terranuova Traiana festeggia una salvezza meritata, ottenuta con determinazione e talento. Nella battaglia dei playout, la squadra di Marco Becattini ha dimostrato una tenacia straordinaria, sfidando le avversità e conquistando il supporto dei tifosi in un Matteini gremito. Questo trionfo rappresenta non solo la permanenza in categoria, ma anche la testimonianza dello spirito e della passione che animano il club valdarnese.

Arezzo, 12 maggio 2025 – E così il TerranuovaTraiana si è salvato. E lo ha fatto, è bene precisarlo, con pieno merito. Delle tre squadre valdarnesi rimaste impelagate nella lotteria dei playout quella di Marco Becattini, secondo il nostro parere, è quella che ha meritato maggiormente la permanenza in categoria. E non solo per la gara di ieri. Ma il traguardo raggiunto in un Matteini stracolmo - più di mille spettatori, è stata davvero una splendida giornata di sport - ci induce a fare altre riflessioni. Quello che è riuscito a fare la squadra non è casuale ed è lo specchio di un lavoro a monte che parte innanzitutto dalla società. Come ha ricordato in un post sui social il sindaco Sergio Chienni, questi ragazzi si allenano nel tardo pomeriggio dopo essere stati a scuola o al lavoro. Una mosca bianca in un campionato nel quale invece la stragrande maggioranza delle squadre si allena regolarmente nel primo pomeriggio, Come avviene nei campionati professionistici.

