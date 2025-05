Salviamo i beagle dalla deportazione! Centopercentoanimalisti ancora in azione nel Veronese

...animalista che si mobilita contro la sperimentazione animale, lanciando un appello urgente per salvare 1600 cuccioli di Beagle da un destino orribile. Questa razza, tristemente nota per il suo impiego nella vivisezione, è al centro di una battaglia contro la sofferenza e la morte imposte dalla multinazionale Aptuit. È fondamentale unire le forze per fermare questa atrocità e dare voce a chi non può parlare.

«Salviamo i beagledalladeportazione! 1600 cuccioli di beagle (la razza più usata nella vivisezione) saranno sottoposti a torture e morte nello stabilimento della multinazionale Aptuit a Verona, a meno che il TAR del Lazio non decida diversamente in giugno». Sono le parole arrivate dal movimento.

“Salviamo i Beagle”, attivisti a Roma con striscioni e fumogeni. Oggi la manifestazione per fermare la sperimentazione sui cani dell’Aptuit - Oggi a Roma ci sarà la manifestazione nazionale degli animalisti per chiedere lo stop definitivo alla possibilità da parte dell'azienda farmaceutica Aptuit a sperimentare sui Beagle. Il Tar a marzo dovrà esprimersi sulle autorizzazioni sospese.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Sperimentazione animale, sit-in degli attivisti di fronte al Tar: “Salviamo i 1.600 cuccioli di beagle dalla multinazionale Aptuit” - Che fine faranno i 1.600 beagle della multinazionale farmaceutica Aptuit? Oggi i giudici del Tar del Lazio avrebbe dovuto decidere in merito alla legittimità di tre autorizzazioni che prevedevano il loro utilizzo per sperimentazioni estremamente invasive – finora sospese grazie ai ricorsi della Lav – ma la sentenza è stata rinviata al 10 di giugno. Le associazioni animaliste si sono date appuntamento di fronte al Tar per dire no alla condanna (e alle torture) nei confronti dei beagle. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Verona, mascherati da Squid Game animalisti protestano contro vivisezione dei beagle - (Adnkronos) – Vestiti come i personaggi della serie coreana Squid Game gli attivisti di Centopercentoanimalisti ... sul caso della vivisezione dei beagle. A marzo infatti il Tar del Lazio ... 🔗msn.com