Salvezza Cagliari l’ex portiere Copparoni | Nessun processo a squadra e Nicola gruppo unito Molte critiche le trovo ingiuste

Renato Copparoni, ex portiere del Cagliari, interviene nel dibattito sulla situazione della squadra dopo la recente sconfitta contro il Como. Ospite a Videolina Sport, Copparoni difende il gruppo e il mister Nicola, giudicando molte delle critiche ricevute come ingiuste. Con sole due giornate rimaste nel campionato di Serie A, l’ex numero uno isolano sottolinea l'importanza di mantenere l'unità e la fiducia nella squadra.

