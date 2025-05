Salvatore Esposito fuori per infortunio | salterà il match contro il Cosenza

Oggi pomeriggio, Salvatore Esposito si sottoporrà a esami diagnostici per accertare l'entità del suo infortunio subito nel match di venerdì. La sua assenza è certa per la partita di domani contro il Cosenza e si teme una lesione muscolare alla coscia destra, che potrebbe costringerlo a uno stop di un mese, a rischio delle sue possibilità di partecipare ai play-off. Inoltre, domani sera mancheranno anche...

Oggi pomeriggio SalvatoreEsposito sarà sottoposto a esami diagnostici per verificare l’entità dell’infortunio patito nel match di venerdì scorso. Certa la sua assenza domani sera nella gara contro il Cosenza, si teme una lesione muscolare alla coscia destra che lo obbligherebbe al fermo di un mese, vale a dire per i play-off.Domani sera, nel matchcontro il Cosenza, mancheranno anche Bandinelli, tenuto precauzionalmente a riposo per un affaticamento, Bertola e, probabilmente, Nagy, in quanto diffidato, per evitare un’eventuale ammonizione che potrebbe determinarne la squalifica ai play-off. Assenti gli infortunati di lungo corso Sarr, Soleri, Degli Innocenti e Reca. Per quest’ultimo barlumi di speranza di riaverlo a disposizione per gli spareggi promozione.Purtroppo i tanti infortunati non consentiranno a mister D’Angelo di poter disporre di un organico ottimale ai play-off. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Salvatore Esposito fuori per infortunio: salterà il match contro il Cosenza

