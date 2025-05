Salute in Campania record di tabagisti E’ anche la regione più sedentaria d’Italia

La Campania si conferma una delle regioni italiane più afflitte da abitudini nocive, registrando il maggior numero di fumatori e una significativa sedentarietà. Con il 29% degli adulti che fuma, ben al di sopra della media nazionale, la salute della popolazione è gravemente compromessa, aprendo interrogativi sui fattori di prevenzione e promozione del benessere.

La Campania è la regione con la più alta percentuale di fumatori, che rappresentano il 29% degli adulti 18-69enni (la media italiana è pari al 24,5%). Il fumo di sigaretta è il principale fattore di rischio oncologico: nove diagnosi di tumore del polmone su 10 sono causate proprio da questa abitudine. La Campania è in cima anche alla classifica delle Regioni più sedentarie: quasi la metà della popolazione (48,2%) non svolge nessuna attività fisica (seguono la Calabria con il 44,5% e la Puglia con il 41,2%).Alla mancanza di movimento si associa la condizione di eccesso ponderale che interessa il 50,2% dei cittadini della Campania: il 38,8% è in sovrappeso e l’11,4% obeso. Dall’altro lato, nella regione è operativa la Rete Oncologica Campana (ROC), esempio virtuoso in grado di garantire percorsi di cura uniformi su tutto il territorio. 🔗Leggi su Ildenaro.it

