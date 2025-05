Saluta la ragazza di un altro e lo pestano di botte | in quattro a processo per lesioni

Un semplice saluto si è trasformato in un incubo per un giovane di Ancona, aggredito da quattro ragazzi dopo aver salutato la fidanzata di un altro. L'incidente, avvenuto in piazza del Papa, ha portato i responsabili a processo per lesioni, con il giovane ridotto a terra privo di sensi.

ANCONA – Aveva Salutato la fidanzata di un altro, conosciuta da altri suoi amici, mentre si trovava in piazza del Papa e in pochi minuti si è ritrovato a terra, svenuto. In quattro avrebbero aggredito un 17enne e sono finiti a processo davanti alla giudice Tiziana Fancello per lesioni in concorso.

