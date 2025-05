Salta la vendita all' asta del Ritratto di Fraulein Lieser | il Klimt dei misteri

La vendita all'asta del "Ritratto di Fraulein Lieser" di Gustav Klimt, uno degli eventi più attesi del mercato dell'arte europeo, è stata annullata all'ultimo momento. L'acquirente, un collezionista anonimo, aveva già vinto l'opera per 30 milioni di euro in un'asta a Vienna, scatenando reazioni e interrogativi nel mondo dell'arte.

Era uno degli eventi più attesi del mercato dell'arte europeo. Ma la vendita del "Ritratto di FrauleinLieser", dipinto di Gustav Klimt risalente al 1917, è Saltata all'ultimo momento. L'acquirente, un collezionista rimasto anonimo, dopo essersi aggiudicato l'opera durante un'asta viennese per 30 milioni di euro, ha deciso di ritirare l'offerta a causa di alcune lacune sulla provenienza del quadro. Mancano infatti informazioni precise sull'appartenenza dell'opera tra il 1925 e il 1961, periodo in cui potrebbe essere stata sottratta durante il regime nazista. Il Ritratto della giovane donna della famiglia Lieser - ricchi industriali ebrei degli inizi del Novecento - dopo essere scomparso per oltre un secolo è riemerso in una collezione privata austriaca nel gennaio 2024 per poi essere affidato a un misterioso venditore della casa d'aste im Kinsky. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Salta la vendita all'asta del "Ritratto di Fraulein Lieser": il Klimt dei misteri

