Salone del Libro Buffon Nello stand Farnesina per parlare di sport

Alla prossima edizione del Salone del Libro di Torino, la Farnesina si presenta con uno stand dedicato al tema dello sport. Inaugurato giovedì 15 maggio alle 12.30, l'evento offrirà momenti di confronto sul ruolo della Nazionale Italiana, unendo passione e cultura in un'unica celebrazione. Non mancate!

ROMA (ITALPRESS) – “Anche quest’anno la Farnesina sarà presente al Salone del Libro di Torino con un padiglione e un ricco programma di iniziative ed eventi. Vi aspetto tutti all’inaugurazione dello stand giovedì 15 maggio alle ore 12.30. Parleremo insieme del ruolo della Nazionale Italiana di calcio e dello sport come strumento per diffondere i nostri valori nel mondo, raccontare la nostra storia e costruire ponti con altre culture”. Così Gianluigi Buffon in un videomessaggio in cui l’ex portiere invita tutti a partecipare al Salone del Libro e in particolare a fare visita allo stand della Farnesina.gslmca1 (Fonte video: Farnesina)Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Salone del Libro, Buffon “Nello stand Farnesina per parlare di sport”

Quanto costa uno stand al Salone del Libro di Torino? - Anche per l’edizione 2025, la 37esima della sua storia, il Salone internazionale del Libro di Torino ha confermato gli spazi espositivi. Previsti infatti 137 mila metri quadrati, cui si aggiungeranno le aree esterne dell’Oval, la Pista 500 e il cortile per lo street food. «Più di così è impossibile», ha sottolineato la direttrice editoriale Annalena Benini nella presentazione dell’evento. Centro della kermesse sarà ancora una volta il Lingotto Fiere che, dal 15 al 19 maggio, accoglierà migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero, decisi a incontrare i loro beniamini o acquistare le ... 🔗Leggi su lettera43.it

Salone internazionale del libro di Torino – OnePodcast e Radio Capital per la prima volta con uno stand dedicato - Da giovedì 15 a lunedì 19 maggio OnePodcast e Radio Capital saranno per la prima volta insieme al Salone Internazionale del libro di Torino con uno stand dedicato e un ricco palinsesto di incontri imperdibili con alcune delle voci più amate della podcast factory e gli speaker della radio.Tanti appuntamenti, tra puntate live, talk e interviste con ospiti speciali, si susseguiranno per tutta la giornata nello spazio allestito per l’occasione presso il Padiglione 2, Stand L134 / M133. 🔗Leggi su nerdpool.it

Antonia Brancati, figlia di Vitaliano e di Anna Proclemer, al Salone del libro, ospite allo Stand del Comune di Pianezza - Omaggio a Vitaliano Brancati al Salone Internazionale del Libro di Torino: una memoria che resiste nel tempoNella foto: Giovanni Firera (Presidentedell’Associazione Internazionale Vitaliano Brancati) e Antonia Brancati.Sabato 17 maggio alle ore 16:00, nell’ambito delle iniziative del Comune di Pianezza al Salone Internazionale del Libro di Torino, si terrà un evento di grande rilievo culturale: la presentazione del volume «Vitaliano Brancati» scritto da Salvatore Vullo. 🔗Leggi su laprimapagina.it

