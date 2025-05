SalinaDocFest 2025 | il festival del documentario narrativo torna dal 15 al 20 luglio

SalinaDocFest 2025 si reinventa e si trasferisce nel cuore dell'estate, dal 15 al 20 luglio, sull'incantevole Isola di Salina, nell'arcipelago delle Eolie. La 19ª edizione del festival, dedicato al documentario narrativo, esplorerà il tema “Nuove Parole / Nuove Immagini”. Tra gli ospiti di spicco ci sarà una leggenda del cinema: Oliver Stone. Preparati a vivere un'esperienza unica nel mondo del documentario!

Il SalinaDocFest 2025 cambia pelle e si sposta in piena estate: la 19ª edizione del festival dedicato al documentario narrativo si terrà dal 15 al 20 luglio sull’Isola di Salina, nell’arcipelago delle Eolie.Tema di quest’anno: “Nuove Parole Nuove Immagini”. Tra i primi ospiti annunciati, una leggenda del cinema: Oliver Stone. SalinaDocFest 2025 : nuove date e nuove sfidePer la prima volta il SalinaDocFest lascia il mese di settembre per abbracciare il cuore dell’estate.L’obiettivo è chiaro:Aprirsi a un pubblico più ampio e internazionaleRilanciare il turismo culturale a SalinaAffermare il documentario narrativo come forma d’arte accessibile e coinvolgenteGiovanna Taviani, direttrice artistica, sottolinea come il festival voglia restituire alle parole il loro significato autentico, in un’epoca segnata dal linguaggio artificiale e dalla propaganda. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

SalinaDocFest 2025, il regista statunitense Oliver Stone ospite d’onore della 19esima edizione del festival - Il tema scelto per questa edizione è Nuove Parole / Nuove Immagini, un invito a riscoprire la profondità del linguaggio nell’era digitale e del rumore Per la XIX edizione il festival del documentario narrativo si sposta in piena estate Dal 15 al 20 luglio a Salina, con il tema “Nuove Parole / 🔗 Leggi su ilgiornaleditalia.it

Jennifer Lopez torna in Italia, concerto evento al Lucca Summer Festival 2025 - Jennifer Lopez live al Lucca Summer Festival per l’unica tappa italiana del suo Up All Night Live in 2025 TourJennifer Lopez live al Lucca Summer Festival il 21 luglio con l’unica tappa italiana del suo Up All Night Live in 2025 Tour. Biglietti disponibili nella presale esclusiva di R101 dalle 11.00 alle 23.59 di Giovedi 10 aprile 2025. La vendita generale di TicketOne inizierà Venerdi 11 aprile alle ore 11. 🔗Leggi su .com