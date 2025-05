Salerno allarme processionarie | segnalazioni in via Sorgente e zona Sant’Anna

A Salerno, un allarme per la presenza di processionarie suscita preoccupazione tra i cittadini e gli amanti degli animali. Ilaria Daddi e Imma Gagliardi, volontarie animaliste, hanno segnalato larve in via Camillo Sorgente e nella zona di Sant’Anna, mettendo in allerta i proprietari di animali domestici riguardo ai potenziali rischi.

Ilaria Daddi e Imma Gagliardi, volontarie animaliste, hanno segnalato la presenza di processionarie in via Camillo Sorgente e nella zona di Sant'Anna. La situazione ha destato preoccupazione anche per gli animali domestici: una delle larve, infatti, è stata trovata su un balcone dove è stata.

